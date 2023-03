Sacchi: “Non mi sorprenderei se la Juve puntasse su Conte”

Dopo i diversi sfoghi delle ultime settimane, alla fine il Tottenham e Antonio Conte hanno deciso di concludere in anticipo il loro rapporto di lavoro con una rescissione consensuale del contratto. Non una novità per l'allenatore italiano, che nel corso della sua carriera ha litigato più e più volte con le varie dirigenze. Quale sarà ora il suo futuro? Voci di corridoio lo vorrebbero di nuovo in Serie A, con Inter e Juve che lo osservano con attenzione.