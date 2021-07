Juve, sabato il primo test. Poi il Trofeo Berlusconi e il Gamper

Il programma delle amichevoli dei bianconeri

redazionejuvenews

Si è conclusa la prima settimana di lavoro per la seconda Juventus di Massimiliano Allegri. Il ritorno del tecnico sulla panchina bianconera ha riportato grande entusiasmo, e se il tecnico dovrà attendere fine mese per avere tutta la rosa al completo, ha lavorato e sta lavorando con gli uomini a disposizione, per arrivare al meglio all'inizio del campionato. A questo proposito, la Juventus non ha organizzato tournée promozionali in giro per il mondo, ma ci saranno solo alcune amichevoli per testare la condizione dei bianconeri, senza lunghi ed estenuanti viaggi.

Il primo di questi dovrebbe essere sabato, anche se non tutta la squadra è ancora a Torino: in attesa dell'ufficialità della gara e dell'avversario, che non sarà il Milan come pensato in un primo momento, ma una squadra di fascia più bassa, i bianconeri continuano la loro preparazione. Senza Arthur, operato nel week end e già avviato alla riabilitazione, Allegri ritroverà tra oggi e domani Szczesny e Demiral, che torneranno dalle vacanze e rinizieranno ad allenarsi con il gruppo. I due andranno ad aggiungersi ai già presenti Dybala, McKennie, Frabotta e Pinsoglio, che si stanno allenando con i rientrati dai prestiti Perin, Pellegrini, Rugani e De Sciglio, e con i ragazzi dell'Under23, tra cui Dragusin, Fagioli, Felix Correia, Rafia, Di Pardo e Da Graca.

Mano mano nelle prossime settimane rientreranno anche gli altri, e entro fine mese, il 31 luglio, i bianconeri affronteranno il secondo test: la nuova Juventus di Massimiliano Allegri giocherà infatti il Trofeo Berlusconi al Brianteo contro il Monza, che nel prossimo campionato giocherà il Serie B. Dopo il torneo in onore del Presidente del Monza, la Juventus andrà l’8 agosto a Barcellona per quello che dovrebbe essere il primo e unico test internazionale: sia la squadra maschile che la femminile giocheranno il Trofeo Gamper con il Barcellona, per l'ultima grande sfida prima dell'inizio del campionato.