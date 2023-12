Juve, Sabatini: “Vlahovic in crescita. Vi dico quanto valgono Yildiz e Soulè”

Sandro Sabatini ha parlato del roster attaccanti della Juventus: per il giornalista il valore di Vlahovic, Yildiz e Soulè starebbe crescendo

Dagli studi di Mediaset, Sandro Sabatini si è focalizzato sul reparto offensivo della Juventus. In primo luogo, il giornalista ha parlato dei segnali positivi che Dusan Vlahovic avrebbe lanciato contro il Frosinone. Ecco le sue parole: "Col Frosinone, Vlahovic appena entrato ha sbagliato un gol clamoroso ma la differenza con le altre partite è che non si è abbattuto, anche giocando normale senza litigare col pallone. Sono contento per questo ragazzo perché alcune partite erano incomprensibili ma sta migliorando anche nel controllo a centrocampo".