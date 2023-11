Juve, Sabatini: “Vlahovic ha problemi sia alla Juventus che in Nazionale”

Sabatini non crederebbe che i problemi di Vlahovic siano legati alla Juve in quanto il giocatore non sarebbe titolare neppure in Nazionale

"Vlahovic dal Mondiale in poi non è mai stato titolare nella Nazionale serba dove il titolare è Mitrovic che gioca in Arabia, un centravanti se sta bene almeno nella sua nazionale gioca. La Juventus è la seconda per tiri in porta, che poi può giocare meglio è un altro discorso ma non possiamo dire che Vlahovic non è messo nelle condizioni e i palloni contro l'Inter gli sono arrivati come nelle altre ma stavolta li stoppava e li giocava".