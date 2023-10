Juve, Sabatini: “Vittoria con l’Hellas e vetta? Da quanto non capitava?”

Sabatini ha parlato della possibilità della Juventus di tornare in vetta alla classifica di Serie A in caso di vittoria sull'Hellas Verona

“La squadra di Allegri dovrà fare il proprio dovere contro il Verona e, nel caso, potrebbero chiudere l’anticipo da capolista. Da quanto non capitava alla Juve? Poi andranno attesi i verdetti di San Siro e del Maradona, ma sarebbe una grande soddisfazione per la Juve chiudere, seppur per poche ore, in testa alla classifica”.