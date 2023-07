Juve, Sabatini: “Quaranta milioni per Lukaku sono un buon affare”

Sabatini ha parlato della questione Lukaku: per il giornalista l'affare è stato dipinto come meno attraente a causa della destinazione Juve

redazionejuvenews

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato del caso Romelu Lukaku. Il giocatore, dopo la rottura con l'Inter, è parso destinato alla Juventus. La situazione attuale del club bianconero renderebbe però ancora appetibile il giocatore per gli stessi nerazzurri: "Quanto vale Lukaku? Quaranta milioni, ok il prezzo è giusto. Si può trattare su bonus e/o modalità di pagamento, ma il Chelsea ha fatto i conti, accettati prima dalla Juventus e poi dall’Inter. Quali sono i numeri di Lukaku? Consideriamo solo l’ultima stagione, quella in cui è stato infortunato e non ha esibito un rendimento all’altezza delle aspettative. Il belga ha segnato 14 gol e offerto 7 assist in 1988 minuti. Confronto con il più vecchio Giroud: 18 gol e 7 assist in 3209 minuti. Invece Abraham, con cui c’è in comune l’epurazione dal Chelsea: 9 gol e 7 assist in 3185 minuti".

Il confronto tra Lukaku e Vlahovic — Non è mancato poi il confronto con il centravanti di riferimento della Juventus: "Infine Vlahovic, destinato a lasciare la maglia della Juve: 14 e 4 assist in 2945 minuti. Ecco. Adesso fate voi le somme, poi gol più assist divideteli con i minuti giocati, aggiungete o togliete statistiche secondarie (passaggi riusciti e sbagliati, falli commessi e subiti, ecc.). Elaborando i conteggi come meglio si crede, e confrontandoli anche con altri attaccanti internazionali, i quaranta milioni di Lukaku sembrano una valutazione assolutamente congrua, se non addirittura conveniente per chi lo acquista. In questi giorni, però, si assiste a un'imbarazzante trasformazione delle opinioni diffuse nelle settimane precedenti".

Affare Lukaku per Inter o Juve — Sabatini ha concluso: "Parliamoci chiaro: fino a venerdì scorso, quaranta milioni erano ok perché… Il giocatore ha l’Inter nel cuore, a Milano lo trattano da re, può giocare senza il dualismo con Dzeko, è in sintonia con Inzaghi, i compagni lo adorano e viceversa, eccetera eccetera. Adesso, invece… È un traditore, la Juventus dovrebbe tenere Vlahović, farebbe meglio ad andare in Arabia, l’Inter l’ha mollato, lo vuole solo Allegri, eccetera eccetera. Sempre per coerenza, con il supporto delle statistiche della stagione scorsa e delle valutazioni di mercato che girano per altri attaccanti, bisogna serenamente ammettere che quaranta milioni per Lukaku sono un prezzo conveniente. E va detto per la Juventus oggi, come per l’Inter ieri! Senza invece orientare le opinioni per odio o amore, orgoglio o pregiudizio".