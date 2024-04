Juve, Sabatini: “Giuntoli ha fatto delle avance concrete a Thiago Motta”

Sabatini ha parlato dell'allenatore Thiago Motta: per il giornalista, il ds della Juve, Giuntoli, si sarebbe già messo in contatto con lui

Intervenuto a Radio Bianconera, Sandro Sabatini ha parlato dell'allenatore Thiago Mottain ottica Juventus. Ecco le sue parole: "Giuntoli ha fatto delle avances concrete a Thiago Motta, non so se direttamente a lui oppure attraverso il suo procuratore Canovi. Nel caso molto probabile di un divorzio da Massimiliano Allegri, è chiaro che l'allenatore del Bologna sia la priorità del club. Il grande errore dei bianconeri in questa stagione? Io dico che la Juventus ha sottovalutato l'importanza di Fagioli, uno che quando ha la palla tra i piedi sa sempre cosa farne. La sua assenza non è stata colmata e, insieme a quella di Pogba, ha privato la squadra di un'arma importante".