Juve, Sabatini: “Contro il Milan è mancata la qualità”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato la prestazione della Juventus contro il Milan. Ecco un estratto delle sue parole: "Era lo spareggio per un secondo posto non banale, anche se nell'umore dei tifosi sembrava una sciocca finale di consolazione tipo 3° e 4° posto. Nel primo tempo poca Juve e poco Milan. Nella ripresa, tanta Juve e poco Milan che però, va detto, era super rimaneggiato. (...) La Juve ha giocato come sa e come può. Grande pressione figlia della generosità fino alla fine, secondo slogan della casa, ma poca qualità dall'ultimo passaggio in poi, almeno fino a quando è entrato Chiesa che ha fiammeggiato sulla fascia e propiziato almeno un paio di occasioni. C'è stato anche un po' di tridente, nella Juve, ma in realtà atipico, perchè Yildiz si è schierato alla spalle della prima punta. Bene Cambiaso mezzala e Rabiot coast to coast".