Juve, Sabatini: “Chiesa-Vlahovic? La miglior coppia è un altra…”

Sandro Sabatini ha parlato della coppia offensiva della Juve Chiesa-Vlahovic: per il giornalista in campionato ce ne sarebbe una più forte

Intervenuto a Radio Bianconera, Sandro Sabatini ha parlato della coppia d'attacco Chiesa-Vlahovic. Per il giornalista, la coppia della Juventus non sarebbe il tandem migliore del campionato. Ecco le sue parole: “Prendendo in considerazione tutte le altre coppie delle big, secondo me la più forte è quella composta da Dybala e Lukaku. Certo, i problemi fisici possono condizionare l'ex Juve, sarebbe un grande successo giocarle tutte. Comunque sia, i miglioramenti di Chiesa e Vlahovic sono palesi, tenendo presente anche la scorsa stagione. Naturalmente tutto questo deve essere confermato perché siamo solo alla quarta giornata di campionato, il bilancio è significativo, ma non ancora attendibile se pensiamo che i turni sono 38. Se continuano così possono diventare il tandem più prolifico".