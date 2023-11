Juve, Sabatini: “Chiesa? Che Allegri non ha ragione è ovvio e banale”

Sul suo editoriale su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato della prestazione di Federico Chiesa contro la Macedonia. Per il giornalista, la prova del giocatore della Juventus manderebbe chiari segnalazioni sul dove il calciatore può rendere al meglio. Ecco le sue parole: "Alla fine ha ragione Spalletti. E torto Allegri. Ecco. Questo è il passaggio successivo. Immediato, automatico. Ovvio e banale. Visto come gioca Chiesa in azzurro? L’abbiamo visto eccome. Infatti non c’era nella sciagurata notte di Palermo in cui Mancini salutò (di fatto) sia il Mondiale che la nazionale. Poi, naturalmente, da valutare contesto di gara e forza degli avversari, più fiducia dell’allenatore e modulo adottato".