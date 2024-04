Juve, Sabatini: “Allegri uomo giusto nel momento sbagliato”

Nel suo pezzo su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato il pareggio della Juventus contro il Torino. Ecco le sue parole: "Locatelli lentissimo, McKennie impacciato e discorso a parte per Chiesa. Dà sempre l’impressione di giocare una sua partita solo contro tutti oppure solo e basta. Però è stato anche l’uomo giusto nei momenti sbagliati, perché a Vlahovic aveva dato un assist che bastava spingere in porta anziché sul palo e nella ripresa ha proposto l’unica fiammata della Juventus con conclusione respinta addirittura da Danilo, a proposito di uomo giusto nel posto sbagliato. Un po’ come Allegri sulla panchina della Juve, almeno per queste giornate che mancano non allo slogan #finoallafine ma più semplicemente alla parola fine".