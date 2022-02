Juve, il pronostico di Rush: “Inter più forte, ma il prossimo anno la Juve…”

Intervistato da Tuttosport, la leggenda dei Reds e ex Juve Ian Rush ha parlato del big match tra Inter e Liverpool

redazionejuvenews

Questa sera l'Inter affronterà il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri nei pronostici partono sfavoriti ma nel calcio tutto è possibile. Intervistato da Tuttosport, la leggenda dei Reds e ex Juve Ian Rush ha parlato dell'incontro in programma questa sera: "I nerazzurri giocano come le squadre inglesi, all'attacco. Il loro tipo di calcio è proprio bello da vedere. Chi il favorito? Visti gli ultimi risultati adesso direi il Liverpool. Nel calcio sappiamo che può succedere di tutto. Ma in una qualificazione di due partite, vedo i Reds favoriti. 60% a 40% per i ragazzi di Klopp".

Chi potrebbe essere decisivo? "Dzeko. Ha segnato col Napoli ed è in forma, ma pure Lautaro sa il fatto suo. E ovviamente Alexis Sanchez. Il suo passato in Inghilterra non può essere dimenticato, avrà ancora più voglia di fare bene". Poi su Inzaghi ha aggiunto: "Apprezzo tantissimo come fa giocare l’Inter. Klopp e Guardiola sono esempi di manager stimati dalle persone per come allenano le proprie squadre, ma soprattutto per lo stile di gioco. Per Inzaghi deve valere lo stesso".

Chiosa finale con un pronostico sulla Serie A: chi è più forte tra Inter e Juve? "Probabilmente i nerazzurri - ha rivelato Rush, ma l'anno prossimo non sarà più così, i bianconeri torneranno a competere per lo Scudetto. La Juve è in un periodo di transizione, ma grazie agli ultimi innesti è già migliorata rispetto agli scorsi mesi. UCL? Penso che trionferà una squadra inglese". La parola chiave è sempre quella: transizione. La Juventus dopo tanti anni di dominio incontrastato sulla Serie A è ora al lavoro per rifondare la squadra e gli acquisti di Vlahovic e Zakaria sono la dimostrazione della forza del progetto bianconero. Forse quest'anno la squadra di Massimiliano Allegri non potrà competere per lo Scudetto, ma il prossimo anno le cose potrebbero cambiare. Chissà...