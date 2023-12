Juve, Rummenigge: “Agnelli è irreperibile. Dispiaciuto umanamente”

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Karl-Heinz Rummenigge ha parlato dell'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ecco le sue parole: "Non sono più riuscito a parlare con Andrea dalla domenica in cui ha staccato il cellulare. Giravano voci, non veniva a Montreux e non rispondeva. Credo non abbia avuto il coraggio di dire cosa stava facendo. Capisco che il coronavirus abbia forzato i club ad accelerare, qualcuno voleva soldi freschi, ma quella presentazione non è stata professionale".