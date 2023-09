Juve, Rugani: “Pochi giocatori con la forza mentale di Bonucci”

Daniele Rugani ha salutato il suo ex compagno alla Juve Leonardo Bonucci: il difensore ha evidenziato la forza mentale del vecchio capitano

Tramite il proprio profilo Instagram, Daniele Rugani ha dedicato un post al suo vecchio compagno alla Juventus , passato all' Union Berlino , Leonardo Bonucci . Il difensore bianconero ha voluto sottolineare le qualità dell'ex capitano della Vecchia Signora, protagonista di tante battaglie.

Ecco le parole del giocatore della Juventus: "Caro Leo abbiamo passato davvero tanti anni insieme. In ognuno di questi ti ho sempre visto come un grande esempio da seguire. Una figura di riferimento a cui, soprattutto nei momento di difficoltà, bastava dare uno sguardo per riprendere il controllo. Raramente ho conosciuto compagni con tua forza mentale, la tua sicurezza e la tua leadership.