Juve, Rugani a DAZN: “Per trenta secondi rimasto senza respiro…”

Sull'importanza della vittoria ha aggiunto: "Pesa tanto perché purtroppo questi momenti possono capitare, in un attimo ti ci ritrovi dentro. Magari fai cinque mesi alla grande, per costruire ci hai messo davvero cinque mesi, poi in 15 giorni rovini o comunque rischi di mettere a repentaglio tutto. Quindi siamo stati anche fortunati oggi a portarla a casa e deve essere un punto di ripartenza secondo me per le prossime".