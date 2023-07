Juve, Rovella: il Monza spinge per riaverlo. I bianconeri ci pensano

Rovella in bilico tra Juve e Monza: Galliani e Palladino spingono per il suo ritorno in biancorosso ma Allegri vuole osservarlo durante il ritiro

Tuttavia come si legge su la Gazzetta dello Sport, i buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire il ritorno del giovane in biancorosso: in particolar modo ci sarebbero Galliani e Palladino a spingere. In totale quest'anno -tra campionato e Coppa Italia- Rovella è sceso in campo da titolare per ben 23 volte alle quali si aggiungono una rete e un assist.