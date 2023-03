Juve, Rovella rivela: “Futuro in bianconero? Ci penso, non si sa mai”

Le parole del centrocampista della Juve in prestito al Monza Nicolò Rovella a margine di una premiazione: quale sarà il suo futuro?

redazionejuvenews

Perin, Bonucci, De Sciglio, Gatti, Locatelli, Fagioli, Miretti, Chiesa e Kean: dopo alcune stagioni con pochi italiani in campo, ora la Juve sta tornando a essere più azzurra che mai. Lo scheletro di giocatori italiani è da sempre un elemento distintivo della Vecchia Signora, che per superare il momento di crisi ha deciso di puntare proprio sui giocatori della Nazionale. In quest'ottica la prossima stagione potrebbe trovare spazio anche un altro giovane bianconero: Nicolò Rovella, ora in prestito al Monza.

Un po' come successo con Fagioli, il centrocampista classe 2001 dopo alcune stagioni in prestito a farsi le ossa potrebbe tornare a Torino per entrare in pianta stabile nelle rotazioni di Massimiliano Allegri. A lasciargli spazio potrebbe essere Paredes che fin qui invece non ha convinto. L'argentino ex PSG ha collezionato più cartellini gialli e rossi che gol e assist. Al contrario Rovella al Monza, seppur fermato da un infortunio, ha fatto vedere ottime giocate.

Il centrocampista italiano intervenuto a margine della consegna del premio "Amico dei Bambini … Un Esempio per loro" parlando del suo futuro ha detto: "Futuro alla Juve? Sicuramente ci penso ma adesso voglio rientrare dall’infortunio e giocare le ultime partite. In vista dell’anno prossimo non si sa mai".