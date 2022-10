Juve, dal rosso in Serie A alla Champions: è l’ora di Di Maria

"Milik ha un leggero affaticamento, domani verrà in panchina con noi sperando di non doverlo usare", queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Maccabi Haifa. Il bomber polacco, in gol anche all'ultima partita di Serie A contro il Bologna, in questo inizio di stagione è stato più volte decisivo. Questa sera al suo posto giocherà Di Maria, squalificato in campionato ma pronto a scendere in campo in Europa.