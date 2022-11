L’ex Juve Ronaldo in Arabia? Il ministro saudita: “Chi non lo vorrebbe?”

Intervistato da Sky Sport il ministro dello sport dell'Arabia Saudita ha infatti rivelato: " Chi non vorrebbe Cristiano Ronaldo a giocare nel proprio campionato? È un modello per tantissimi giovani, sia lui che Messi . Mi piacerebbe vederli entrambi giocare nel campionato dell'Arabia Saudita. Rinforzerebbero il progetto, i programmi e mostrerebbero che il campionato è forte ".

Nel frattempo il fuoriclasse è concentrato al 100% sul Mondiale con il Portogallo: "E' un bel momento, sono al mio quinto Mondiale e abbiamo vinto, iniziando col piede giusto. E' un successo importantissimo: sappiamo che in queste competizioni vincere la prima gara è fondamentale", ha detto al termine della partita contro il Ghana. Un match importante per lui, che gli ha permesso di diventare il primo giocatore nella storia a segnare in 5 mondiali consecutivi: "Un altro record che per me è motivo di grande orgoglio ma è più importante che la squadra abbia vinto. Sono concentrato solo sul Mondiale, abbiamo vinto, abbiamo giocato bene e ho aiutato la squadra. Il resto non è importante e la questione Manchester United è chiusa".