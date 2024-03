Juve, Romero vota Greenwood: “Tridente con Vlahovic e Chiesa sarebbe super”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il portiere del Boca Junior Sergio Romero ha parlato di Mason Greenwood, attaccante nel mirino della Juve: "L'ho visto crescere ai tempi del Manchester United e adesso sono contento di rivederlo al top al Getafe. È imprevedibile, quando punta l’avversario diventa quasi immarcabile proprio perché dribbla e calcia bene con entrambi i piedi. Può giocare anche come seconda punta, ma è devastante soprattutto come ala, quando parte largo per poi tagliare verso il centro. È pericolosissimo quando inizia l’azione da destra, ma si trova bene anche dalla parte opposta. Il talento non si discute: ha fantasia, tecnica, corsa e un bellissimo tiro. Un tridente Greenwood-Vlahovic-Chiesa sarebbe super".