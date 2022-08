Vlahovic, Dybala e non solo: tutte le stats in vista di Juve-Roma

Dal record negativo di Vlahovic fino a quello positivo di Dybala: tutte le statistiche in vista del match tra Juve e Roma

redazionejuvenews

In vista della sfida tra Juve e Roma, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche. Ecco il comunicato: "La Juventus ha vinto 85 delle 176 sfide in Serie A TIM contro la Roma (50N, 41P) comprese tutte le ultime tre; contro nessun’altra squadra i bianconeri vantano più successi nel massimo campionato e non arrivano a quattro vittorie di fila contro i giallorossi dal periodo febbraio 2008-agosto 2009.

La Juventus ha vinto 10 delle 11 sfide interne contro la Roma disputate da quando è stato inaugurato l’Allianz Stadium. Contro nessun’altra formazione ha ottenuto più punti casalinghi in Serie A TIM nello stesso periodo (30, come contro Udinese e Fiorentina).

La Roma ha vinto due delle tre sfide di Serie A TIM contro la Juventus giocate ad agosto (1P): 2-1 nel 2015 e 3-1 nel 2020; solo contro l’Udinese (tre) i giallorossi hanno ottenuto più successi in questo mese dell’anno nella storia della competizione.

La Juventus ha vinto la prima partita casalinga in questo campionato, 3-0 contro il Sassuolo; i bianconeri non ottengono due successi nelle prime due gare interne stagionali dal 2019/20, contro Napoli ed Hellas Verona.

La Juventus non inizia un campionato di Serie A TIM senza subire alcun gol nelle prime tre partite giocate dal 2014/15.

La Roma ha vinto senza subire gol le ultime due trasferte di campionato; in Serie A TIM i giallorossi non arrivano a tre successi esterni di fila da agosto 2020, quando il terzo e il quarto furono proprio a Torino (contro Torino e Juventus). Non raggiungono almeno tre vittorie esterne senza gol subiti da agosto 2018 (quattro, la quarta contro il Torino).

Nessuna squadra ha effettuato più conclusioni della Roma (47 come Fiorentina e Napoli) in queste prime due giornate. Nessuna squadra ha centrato più volte lo specchio rispetto ai giallorossi finora (17 come l’Inter); la Juventus finora ha effettuato 24 tiri, di cui otto nello specchio.

José Mourinho ha perso le ultime due sfide contro la Juventus, entrambe nella scorsa Serie A TIM. Nella sua carriera da allenatore, solo una volta ha registrato più Ko di fila contro una singola avversaria in campionato, quattro contro il Liverpool in Premier League.

Tra i giocatori di movimento in campo senza mai uscire nelle prime due giornate di questo campionato, Dusan Vlahovic è quello che ha toccato meno palloni (35). Almeno 28 in meno di qualsiasi altro.

Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni. L'ex bianconero, con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A TIM". (seriea.it)