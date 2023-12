Da Chiesa a Lukaku: tutte le statistiche in vista di Juve-Roma

In vista del match tra Juve e Roma la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: da Chiesa fino a Lukaku

In vista del match tra Juve e Roma la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche: "La Roma ha vinto l’ultima partita di Serie A TIM contro la Juventus (1-0 con gol di Gianluca Mancini il 5 marzo 2023) e nella competizione non arriva a due successi consecutivi contro i bianconeri dal 1995, con Carlo Mazzone in panchina.

La Juventus ha battuto 85 volte la Roma in Serie A TIM (51N, 42P), solo contro Lazio (86) e Inter (87) i bianconeri hanno ottenuto più successi nel massimo campionato – allo stesso tempo la Vecchia Signora è la squadra che ha sconfitto più spesso i giallorossi nella competizione.

Dal 2012 in avanti, la Juventus ha vinto 10 dei 12 confronti casalinghi (1N, 1P) contro la Roma in Serie A TIM; nel periodo, soltanto contro l’Udinese i piemontesi hanno ottenuto più successi interni (11) in campionato.

Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è l’ottava volta che la Juventus raccoglie almeno 40 punti nelle prime 17 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A TIM; nelle precedenti sette, i bianconeri hanno sempre vinto poi lo Scudetto (quattro volte con Massimiliano Allegri in panchina).

La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo); i bianconeri non fanno meglio da una serie di 25 gare interne con al massimo una rete concessa, registrata tra ottobre 2017 e gennaio 2019, con Massimiliano Allegri in panchina.

La Roma non ha vinto nessuna delle ultime 15 partite (5N 10P) contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime due posizioni in classifica in Serie A TIM; l’ultimo successo dei giallorossi contro queste avversarie risale all’1 agosto 2020, proprio contro la Juventus, all’Allianz Stadium (1-3).

La Roma ha perso nove trasferte nel 2023 in Serie A TIM e nei precedenti 45 anni solari solo due volte ha fatto peggio: 12 sconfitte esterne nel 2021 e 10 nel 2012.

Nel 2023, la Roma ha segnato 26 gol negli ultimi 15 minuti di gioco in Serie A TIM, compresi 9 degli ultimi 11: eguagliato il record nella sua storia nel massimo torneo in un singolo anno solare (26 anche nel 2016).

La Roma è l’avversaria che Federico Chiesa ha affrontato più volte in Serie A TIM senza mai segnare (nove sfide). Nell’anno solare 2023, nessun giocatore della Juventus ha preso parte a più gol di Chiesa in campionato: 12 (sette reti e cinque assist), al pari di Dusan Vlahovic e Adrien Rabiot.

Romelu Lukaku ha segnato negli ultimi tre match ufficiali della Roma; soltanto una volta il belga ha registrato una serie più lunga di gare con gol all’attivo nella stessa stagione tra tutte le competizioni da quando è in Italia: quattro nell’agosto 2020 con l’Inter".

(legaseriea.it)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.