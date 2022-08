Juve-Roma sfida anche sul mercato: occhi puntati su Paredes

La prestazione vista in campo contro la Sampdoria è stata l'ennesima prova di quanto la Juve faccia fatica ad impostare il gioco. Le assenze di due giocatori di qualità come Pogba e Di Maria si sono fatte sentire, con i bianconeri incapaci di rendersi pericolosi dalle parti del portiere avversario. Se la Vecchia Signora vorrà tornare subito a vincere dovrà fare molto di più. Serve un cambiamento. In attesa dei ritorni degli infortunati, la dirigenza continua a guardare al mercato: si va a caccia di un centrocampista.

Il nome in cima alla lista delle preferenze è lo stesso da ormai diverse settimane: Leandro Paredes. Il centrocampista argentino è in uscita dal PSG e potrebbe essere il nome giusto per rinforzare la mediana bianconera. Tecnico e abile nei passaggi, Paredes potrebbe essere il metronomo di qualità che tanto manca alla formazione di Massimiliano Allegri. L'accordo con il giocatore è stato trovato da tempo, ma i bianconeri non hanno ancora chiuso il colpo perchè sono in attesa di una cessione. Rabiot e Arthur non hanno però offerte e per questo la Juve starebbe pensando ad una soluzione differente: prendere subito Paredes e "risparmiare" in attacco andando puntando su Milik e non su Depay.