Juve, contro la Roma Morata parte in panchina: bocciatura o turnover?

Contro la Roma Morata partirà dalla panchina: bocciatura per l'attaccante spagnolo? Forse c'è qualcosa in più

Parliamoci chiaramente: dopo 20 partite di Serie A è ormai chiaro a tutti come l'attacco sia probabilmente il più grande problema di questa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha enormi problemi a trovare la via del gol, come dimostrato dai 28 gol stagionali, record negativo per la formazione bianconera. Quali sono i problemi? Da una parte l'assetto della squadra, che come da tradizione allegriana è particolarmente difensivista. Il corto muso è stata un'arma spesso vincente nella storia del tecnico italiano, ma in questa stagione qualcosa non sta andando come previsto e i risultati non arrivano.