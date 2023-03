Moggi attacca: “Contro la Roma la Juve ha avuto paura ad esporsi”

Intervenuto sulle pagine di Libero, l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha parlato della sconfitta dei bianconeri contro la Roma

redazionejuvenews

Dopo una serie di 5 vittorie consecutive in Serie A, la Juve contro la Roma non è riuscita a portare a casa i tre punti. I giallorossi grazie alla rete di Mancini hanno battuto la Vecchia Signora, mettendo (forse) fine ai sogni dei bianconeri di raggiungere un posto in Champions League.

Intervenuto sulle pagine di Libero, l'ex presidente della Juve Luciano Moggi ha parlato della sconfitta della squadra di Allegri contro quella di Mourinho: "La Roma batte la Juventus, con una squadra che si consegnava mani e piedi alla intensità del centrocampo e alla qualità dei propri difensori. Era chiaro il proposito di Mourinho di contenere i bianconeri, in serie positiva, puntando quantomeno al pari. Non poteva che venirne fuori una brutta partita. È quello che non ha capito Allegri, visto che alla Juventus serviva invece la vittoria: per vincere bisogna però osare e la Juventus ha avuto paura ad esporsi".

Il ragionamento dell'ex presidente bianconero è più che condivisibile. Dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica, la Juve non ha più niente da perdere. Certo, se la sentenza venisse annullata la Vecchia Signora si ritroverebbe di nuovo seconda, ma visto che questa ipotesi è quantomeno improbabile, Allegri e i suoi uomini dovrebbero provare il tutto per tutto.