6 gennaio 2021, un Juve Women-Roma da ricordare

In vista della Supercoppa italiana femminile tra Juve Women e Roma, il club bianconero ha voluto ricordare un match del passato

In vista della Supercoppa italiana femminile in programma sabato 5 novembre allo Stadio Tardini di Parma tra Juve Women e Roma, il club bianconero ha voluto ricordare un match del passato. 6 gennaio del 2021, semifinale di Coppa Italia, una gara memorabile per tanti motivi. Ecco il comunicato:

"LE SCELTE DEL COACH

Juventus-Roma si gioca allo Stadio Aldo Gastaldi di Chiavari. Coach Rita Guarino propone questa formazione di partenza: Bacic; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Rosucci, Galli, Caruso; Bonansea, Girelli, Hurtig.

INIZIO PER LA ROMA

La Roma, ricordando la sfida di Vinovo che in campionato aveva visto la Juve chiudere la pratica nel primo tempo, ha un ottimo avvio. Potrebbe portarsi in vantaggio su rigore ma Andressa non inquadra lo specchio della porta. Progressivamente l'inerzia della partita va a modificarsi.

IL PRIMO GOL DEL 2021

Ad aprire l'anno delle ragazze bianconere è Barabara Bonansea. La numero 11 porta in vantaggio la Juve a metà del primo tempo. Si va all'intervallo avanti, ma la gara è tutt'altro che finita.

LA GRANDINATA

Succede di tutto a Chiavari. Nella ripresa la Roma pareggia ma a 2 minuti dal novantesimo rimane in 10 per il rosso assegnato al portiere Ceasar, rea di avere preso la palla fuori area con una mano per evitare che il pallonetto di Maria Alves finisca in rete. Si va ai supplementari e c'è anche una sosta causata da una grandinata.

IL GOL DECISIVO

Il momento determinante arriva a 4 minuti dallo scadere dei tempi supplementari. Azione avviata da Bonansea, palla a Hyyrynen che mette dentro l'area un pallone sul quale si avventa Girelli. Il colpo di testa di Cristiana è perfetto: la Juve vince 2-1 una gara durissima ed avvincente".

