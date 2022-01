Juve, alla scoperta di Landucci, il vice di Allegri in panchina contro la Roma

Allegri è squalificato e di conseguenza contro la Roma in panchina siederà il suo vice, Stefano Landucci. Ecco chi è

"Senza di me in panchina? Sono rafforzati - ha poi detto ai microfoni di DAZN -, non c'è chi fa danni in panchina! Indipendentemente da questo la squadra deve essere pronta per una partita importante, di fascino come quella con la Roma". Ma chi ci sarà al suo posto in panchina? Oggi contro la Roma siederà in panchina il vice di Allegri, Marco Landucci. In carriera ha giocato in giro per l'Italia come portiere, in tutte le categorie professionistiche. Ed è proprio tra i pali conosce Massimiliano Allegri. Landucci svolge il ruolo dei preparatori dei portieri per Allegri nelle due esperienze al Cagliari e al Milan. I due imparano a conoscersi e quando Allegri si trasferisce alla Juventus chiede al suo collaboratore di seguirlo. A Torino, però, c'è un preparatore dei portiere storico (Claudio Filippi, lo è tutt'ora) e per questo Max decide di promuovere Landucci come suo vice.