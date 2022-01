Juve, buone notizie in vista della Roma: Chiellini è guarito dal Covid

Buone notizie in casa Juve: Chiellini è risultato negativo al Covid-19. Il difensore italiano non è l'unico recuperato in vista della Roma

redazionejuvenews

Neanche il tempo di ragionare sul pareggio contro il Napoli, che per la Juventus è subito il momento di pensare alla prossima partita di Serie A. Tra due giorni, infatti, i bianconeri scenderanno nuovamente in campo, questa volta contro la Roma di Josè Mourinho. Per gli uomini di Massimiliano Allegri non sarà una partita facile ma l'obiettivo sarà vincere a tutti i costi così da portare a casa tre punti preziosi. Oggi i bianconeri sono subiti tornati ad allenarsi, come comunicato dalla stessa Juventus: "Come sempre nei giorni post gara, scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera, campo per il resto della squadra: nel menu una seduta tecnica con esercitazioni di torello, possesso palla e partitina 7 vs 7. Si sono allenati in gruppo Kaio Jorge e Pellegrini".

In vista del big match contro i giallorossi può tornare a sorridere l'allenatore della Juventus, che potrà contare anche su un altro recupero fondamentale. Come comunicato sul sito ufficiale bianconero, Giorgio Chiellini è tornato negativo. Ecco il comunicato del club: "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC". Buone notizie per Allegri, che potrà contare sull'esperienza del difensore italiano. In sua assenza Rugani ha saputo dimostrare di essere un difensore affidabile, ma la differenza con il capitano bianconero sicuramente notevole.

Chiellini, Pellegrini e Kaio Jorge, tre recuperi importanti tra le fila bianconere, che avranno bisogno di tutti gli uomini a disposizione per poter vincere le prossime partite. Dopo il match contro il Napoli e il prossimo contro la Roma, infatti, i bianconeri dovranno affrontare l'Inter in Supercoppa italiana e poi a fine mese il Milan. Si prospetta un mese difficile per la Juventus: buona fortuna ragazzi!