Boniek: “La Juve gioca male. Assenti? Lamentarsi è la scusa dei deboli”

Contro la Sampdoria i bianconeri hanno avuto enormi difficoltà, soprattutto in fase offensiva: "Gioca male, ha vissuto delle invenzioni di Vlahovic-Di Maria. Colpa di Allegri? Di solito i grandi ritorni non sono semplici da gestire. E se una squadra gioca male spesso è colpa dell’allenatore, ma c’è da dire che pure certi calciatori non sono all’altezza. Di sicuro il “primo” Max juventino, aveva una rosa con maggiore spessore". Ma chi sono i favoriti per la vittoria dello scudetto? "Milan, Inter su tutte, poi Roma, Juve e Napoli che giocano per i due posti in Champions. La Roma è fuori dalla lotta? Non lo so, tutto può accadere, ma da questa Roma mi aspetto come minimo il quarto posto".