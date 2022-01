Juve: pronta la rivoluzione in attacco

Massimiliano Allegri è già al lavoro per preparare l'inizio del girone di ritorno, che vedrà la Juventus impegnata in due difficili partite, quella contro il Napoli , che arriverà il 6 gennaio ospite allo Stadium, e quella contro la Roma , in programma tre giorni dopo allo stadio Olimpico.

Un inizio complicato, che vedrà i bianconeri continuare con Udinese, Sampdoria in Coppa Italia, e Milan, in attesa di capire se la finale di Supercoppa Italiana in programma contro l'Inter il 12 gennaio verrà spostata. I bianconeri dovranno cambiare marcia con il nuovo anno, per recuperare tutti i punti persi all'inizio della stagione, e che l'hanno relegata al quinto posto in classifica, con l'Atalanta quarta distante quattro punti. Un aiuto per la squadra potrebbe anche arrivare dal mercato, soprattutto per quanto riguarda il reparto di attacco.