Juve, riscatto in scadenza: i bianconeri ragionano sul futuro di Milik

Entro il 30 aprile la Juventus dovrà prendere una decisione su Milik: riscattarlo o no? Il prezzo è allettante anche in chiave di futura cessione ma...

Il giocatore ha convinto la società e anche lui avrebbe dichiarato di trovarsi bene alla Juventus . Il tentativo sarà quello di temporeggiare -viste le diverse 'emergenze' a cui deve far fronte la società- cercando di posticipare i termini. Gli affari giudiziari la fanno da padrona, così come il rendimento della squadra al momento a quota 44 in classifica e lanciata verso la semifinale di Europa league.

Il posizionamento tra le prime quattro in campionato e il conseguente ritorno nell'Europa che conta sarà una delle variabili cruciali per stabilire il destino del polacco. Tuttavia il prezzo fissato per il suo riscatto è allettante e in ottica futura potrebbe rappresentare un affare per la società.