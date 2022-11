Juve, il riscatto è a rischio ma Paredes pensa al Mondiale: “Inizia il sogno”

Protagonista in nazionale, in panchina nella Juve: Leandro Paredes sta vivendo un momento molto delicato della sua carriera. E pensare che i bianconeri lo hanno cercato e corteggiato per tutta l'estate. Una trattativa lunga e difficile, conclusa soltanto negli ultimi giorni di mercato. L'argentino sarebbe dovuto essere il metronomo della squadra, il giocatore in grado di dettare i tempi di gioco e dare ordine. La realtà dei fatti, però, racconta tutta un'altra storia.