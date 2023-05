Juve, Arriva il riscatto di Luca Pellegrini? La Lazio ci pensa

Il terzino classe 1999 potrebbe essere ceduto alla Lazio a fine stagione. Due i temi da smarcare: il diritto di riscatto e l'ingaggio

redazionejuvenews

Dal suo arrivo nel mercato di gennaio le sue apparizioni sono state appena 6 in totale. Una sola presenza da titolare tra Serie A e Conference League: 74 minuti in Serie A e 69' nel match contro l'AZ Alkmaar in Olanda. Nonostante questo però il terzino sinistro di proprietà della Juventus piace a Maurizio Sarri che avrebbe chiesto al patron biancoceleste di trattenerlo.

Arrivato in prestito dall'Eintrach Francoforte (14 partite giocate in Budesliga dal 2022 al 2023) alla Lazio, il classe 1999 ha finalmente coronato il sogno di giocare per la sua squadra del cuore. Ora però dalle parti di Formello bisognerà prendere una decisione: al momento l'ostacolo più grande resta il diritto di riscatto che ammonta a 15 milioni di euro secondo l'accordo fissato quattro mesi fa con la società bianconera. Cifra che Claudio Lotito difficilmente deciderà di investire.

L'accordo attualmente in essere scadrà il prossimo 20 giugno e a quel punto la società capitolina potrà prendere una decisione più chiara ridiscutendo le condizioni e cercando di strappare un prezzo diverso per acquistarlo a titolo definitivo. Ma oltre a questo ci sarà da affrontare anche il tema stipendio. Il giocatore al momento ha deciso di rinunciare ad una lauta parte del suo ingaggio pur di vestire la maglia della Lazio. Considerando pure che fino a fine stagione una fetta dello stipendio viene sostenuta dai bianconeri). I temi sul piatto sono diversi: non sarà facile trovare la quadra tra le parti. E molto dipenderà anche dal futuro del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, che al momento sembra essere lontano dalla Capitale.