La Juve ci ha riprovato per Samardzic, ma la formula non convince i Pozzo

I bianconeri hanno cercato di riallacciare i dialoghi per il talento serbo. A queste condizioni, però, i friulani alzano il muro

Lazar Samardzic resta un obiettivo della Juventus. Il club bianconero nelle ultime ore ha provato ad intavolare una nuova trattativa con l'Udinese per il gioiellino serbo, ma alla fine l'affare si è raffreddato. Anzi, come riporta il Messaggero Veneto la trattativa fra la Juventus e l'Udinese resta complicata.

Come scrive il quotidiano, nelle ultime ore i bianconeri hanno provato a rilanciare con la formula del prestito oneroso. 4 milioni subito e obbligo riscatto a 16 milioni in estate, più la possibilità di ingaggiare un giovane. Magari con la formula della recompra, ma Pozzo avrebbe fatto sapere che a queste condizioni sarebbe interessato a Fabio Miretti, non ad Hans Nicolussi Caviglia. Qui è scattata la frenata, da parte della Juve.