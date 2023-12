Juve, riprendono gli allenamenti: Rugani out. Locatelli ancora a parte

Per il momento non ci sarebbe nessun allarme in vista del match della Juventus contro la squadra partenopea visti i giorni che mancano alla partita. Inoltre, sempre nell'allenamento di oggi hanno lavorato a parte Manuel Locatelli e Alex Sandro. Il primo starebbe ancora smaltendo la contusione subita prima della sosta per le nazionali. Il secondo, al rientro da un lungo infortunio, avrebbe bisogno di un supplemento di lavoro per superare le fatiche di Monza. In particolare quest'ultimo non preoccuperebbe e potrebbe rientrare in gruppo già a partire da domani.