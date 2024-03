Juve, avanti tutta per il rinnovo di Vlahovic: contatti continui con Giuntoli

La Juve vuole puntare ancora con forza su Dusan Vlahovic: si lavora per il rinnovo di contratto, contatti continui con Giuntoli

Dopo essersi lasciato alle spalle la pubalgia e i problemi fisici Dusan Vlahovic è tornato a essere il trascinatore della Juve. L'attaccante serbo in stagione ha segnato ben 15 gol in Serie A e l'impressione è che il classe 2000 non voglia fermarsi qui.