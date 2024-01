Juve, rinnovo Vlahovic ancora lontano: la volontà del giocatore non basta

In campo, il rendimento di Dusan Vlahovic con la Juventus starebbe lievitando costantemente a livelli sempre più vicini a quelli della Fiorentina . Al di fuori invece, dove terrebbe banco, seppur non con estrema urgenza, il capitolo rinnovo, tutto ristagnerebbe da diverso tempo. Perchè se la crescita di rendimento invoglierebbe il calciatore alla permanenza, non ci sarebbe comunque un accordo semplice da trovare sulla formula.

In particolare, l'offerta attuale della Juventus, secondo Sportmediaset, sarebbe quella di un prolungamento di contratto di un anno spalmando l'attuale ingaggio. In poche parole, lo stesso guadagno per il calciatore ma con un anno in più. Il club bianconero, estremamente attento al bilancio in particolar modo dopo quanto accaduto con il caos plusvalenze e il processo sportivo concluso lo scorso anno, richiede a Vlahovic una prova di attaccamento. Se questa non dovesse esserci, non può essere escluso che il calciatore venga considerato cedibile esattamente come accaduto quest'anno. Con nessuna necessità di vendere o svendere, ma con la disponibilità piena ad accogliere le proposte che arriveranno.