Juve, rinnovo Rabiot in cima alle priorità della società bianconera

In questi giorni la società bianconera sta pensando seriamente al rinnovo di Adrien Rabiot. Dopo avergli strappato il 'sì' quest'estate per un'altra stagione, adesso la Juve vuole fare sul serio. Con la scadenza fissata a giugno 2024, il tempo stringe e la dirigenza si rimbocca le maniche per provare a convincerlo. Dopo gli 11 gol e 6 assist (su 48 presenze totali) della scorsa stagione, il francese è diventato uno degli uomini chiave di mister Allegri, suo grande estimatore. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, la Juve e l’agente del giocatore (ovvero la madre Veronique), starebbero trattando per il prolungamento di contratto, mantenendo lo stipendio attuale del calciatore (che ammonta a circa 7 milioni di euro netti a stagione). Le parti dovrebbero vedersi in autunno per evitare di perdere troppo tempo.