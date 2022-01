Gentile: “Dybala è troppo importante, secondo me rimarrà alla Juve”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex difensore ha parlato del caos attorno al rinnovo di contratto di Paulo Dybala

redazionejuvenews

283 presenze con la casacca bianconera, Claudio Gentile è una delle più grandi leggende in casa Juventus. Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex difensore ha parlato del caos attorno al rinnovo di contratto di Paulo Dybala: «E’ una scelta della società che va rispettata. Consideriamo sempre che non sono dei dilettanti, quelli che sono lì a Torino. Sicuramente avranno un progetto, un programma, per risolvere questa questione. Secondo me alla fine Paulo rimarrà alla Juve. Io dò un parere da tifoso juventino e capisco come ragionano in società: ritengo che il discorso rinnovo lo risolveranno. Lui sa benissimo che se cambia piazza perde quella stima, quell’affetto che gli danno i tifosi juventini, quindi moralmente anche lui deve fare un passo indietro e trovare un punto d’incontro».

«Stiamo parlando di Dybala, mica di un giocatore qualsiasi - ha continuato Gentile. Ha dimostrato di essere un attaccante di qualità, che ha grandi doti tecniche e che secondo me sa anche fare il leader. E questa è un’altra cosa importante. Non può mancare un elemento come lui alla Juventus, sarebbe davvero una perdita gravissima».

La Juve, però, sembra essere preoccupata dalla condizione fisica del giocatore: gli infortuni in questa stagione sono stati molti. A proposito l'ex bianconero ha detto: «Penso che anche la questione Covid abbia un po’ condizionato gli allenamenti e la preparazione e che alcuni degli infortuni si possano spiegare così, con un periodo di paure e di tensioni. Ma prima dell’ultimo anno e mezzo ha dimostrato di poter avere continuità e credo che sia pronto per tornare ai suoi livelli. Gli infortuni possono accadere, senza che questo implichi che un giocatore debba essere etichettato come “fragile”. L’importante è sapersi mettere tutto alle spalle per iniziare una nuova vita. Ancora qualcosa gli manca: sta migliorando, ma non posso dire che sia ancora al top».