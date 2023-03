Juve, dalla famiglia alla Copa America: Di Maria pensa al rinnovo

Dalla famiglia alla Copa America: per Di Maria sono tanti i motivi per cui voler restare alla Juve. Si tratta per il rinnovo

In estate il piano di Angel Di Maria sembrava chiaro: un ultimo anno in Europa ad alti livelli così da essere convocato per il Mondiale, poi il ritorno in Argentina. Alla fine quel Mondiale il Fideo l'ha giocato e vinto, ma nel frattempo qualcosa è cambiato. L'ex PSG starebbe infatti pensando di prolungare la sua permanenza in Italia e si prepara a trattare con la Juve per un rinnovo di contratto fino al 2024. I motivi sono molteplici.