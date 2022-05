Juve, il punto sui rinnovi: De Sciglio verso il sì, al lavoro per de Ligt

La Juve è al lavoro per chiudere gli ultimi rinnovi di contratto: De Sciglio sembra ormai vicino alla fumata bianca, più complesso de Ligt

Al termine di una stagione deludente, la Juve si è subito messa al lavoro per pianificare al meglio la prossima annata. L'obiettivo è tornare subito a vincere e per farlo serviranno acquisti mirati e di spessore. Prima di poter acquistare, però, sarà necessario vendere. Sono molti infatti i giocatori in bilico che potrebbero lasciare Torino. Tra loro ci sono sicuramente Morata e Bernardeschi. L'attaccante spagnolo non verrà riscattato dall'Atletico Madrid: troppi i 35 milioni di euro chiesti dai Colchoneros. Niente da fare, invece, per l'esterno italiano il cui contratto non verrà rinnovato. Ieri la dirigenza bianconera si è incontrata con l'entourage dell'ex Fiorentina e di comune accordo hanno deciso di separare le loro strade. Bernardeschi non è però l'unico giocatore con il contratto in scadenza. Se Cuadrado e Perin hanno già rinnovato e Dybala e Bernardeschi hanno già deciso di non farlo, restano ancora in bilico De Sciglio e de Ligt.