Juve, da Rabiot e Rugani fino a Chiesa: SOS rinnovi di contratto

Scadenza nel 2024 e nel 2025: la Juve avrà un bel da fare con i rinnovi di contratto. Ben 11 giocatori sono in bilico

Roberto Maccarone Redattore 14 marzo 2024 (modifica il 14 marzo 2024 | 09:12)

Il Mondiale per Club 2025 inizierà a giugno 2025 e terminerà a luglio. Come sottolineato da Tuttosport, questo comporterà un problema non indifferente: i giocatori con scadenza di contratto al 30 giugno 2025 dovranno rinnovare prima o non potranno partecipare.

Per la Juve questo è un problema enorme perchè i giocatori in scadenza sono moltissimi. Szczesny, Perin, Pinsoglio, McKennie, Chiesa, Danilo, Iling Junior, Kean e De Sciglio: Giuntoli e la Juve dovranno decidere cosa fare del loro futuro. Valutazioni non semplici, dettate da motivi tecnici ma anche economici.

Nel frattempo ci sono però anche problemi ancora più urgenti. Il contratto di Rabiot e Rugani, infatti, scadrà il 30 giugno 2024... Per loro il tempo per rinnovare sta per terminare.

