Juve, capitolo rinnovi: contatti con l’agente di Kean

La Juve si prepara a trattare per altri rinnovi di contratto: primi contatti con l'agente di Kean. Le ultime novità

Gennaio sarà il mese di acquisti, cessioni ma anche rinnovi di contatto. Dopo Bremer, infatti, sono ancora tanti i giocatori bianconeri in attesa di un prolungamento del contratto. E non tutte le trattative saranno semplici per Cristiano Giuntoli.