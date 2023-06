Juve, rinforzi a centrocampo: piace Sulemana del Southampton

Kalmadeen Sulemana potrebbe lasciare il Southampton nella prossima finestra estiva di mercato, dopo essersi trasferito dal Rennes . Arrivato per 25 milioni di sterline a gennaio, il 21enne sarebbe già pronto per una nuova destinazione a pochi mesi dal suo debutto in Premier. 10 le presenze da titolare dal suo arrivo a cui si aggiungono 2 reti e 1 assist. Il suo contratto scadrà nel 2027, anche se potrebbe essere interrotto prima del previsto.

La retrocessione del Southampton in Championship ha attirato l'attenzione di diversi club. La Juventus intanto sonda il terreno che cerca rinforzi a centrocampo. Il nuovo progetto dei bianconeri ripartirà dagli addii di Rabiot, Di Maria e Paredes. Bisognerà poi capire anche le eventuali offerte per i giocatori in prestito come Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria, ma anche Rugani.