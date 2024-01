Juve, dalla cessione al piano per il rinnovo: la rinascita di McKennie

In questa stagione McKennie è completamente rinato: ora la Juve pensa al rinnovo di contratto per il centrocampista americano

Ha iniziato la stagione come esterno e poi è tornato a fare il centrocampista: ovunque schierato McKennie in questa stagione ha sempre fatto la differenza.

L'americano in questa stagione alla Juve è completamente rinato, passando dall'essere un esubero a diventare un titolarissimo nella squadra di Allegri. Inserimenti, assist e tanta qualità. Il centrocampo bianconero dipende spesso da lui.

Ora non resta che il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2025. La dirigenza non ha fretta ma l'impressione è che il classe 1998 si sia guadagnato sul campo il prolungamento. Altro che Luis Alberto, il vero maghetto è americano e gioca alla Juve.