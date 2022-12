Juve, la rimonta scudetto è possibile? Le quote della vittoria della Serie A

La Juve può ancora sperare nella rimonta scudetto? Le quote per la vittoria della Serie A non pendono dalla parte della squadra di Allegri

"Tutta la squadra deve capire che abbiamo 5 mesi importanti dove il minimo obiettivo è rimanere tra le prime quattro e il massimo è avvicinare un Napoli che viaggia forte. Abbiamo Europa League e Coppa Italia, sarebbe bello arrivare in fondo. E' dieci anni che faccio parte della Juventus... In 125 anni non ce n'è mai stato uno in cui non ci fosse l'ambizione di vincere. I programmi sono sempre volti al massimo e oggi ci è stato confermato dal nuovo dg Scanavino". Queste le parole dette da Allegri al termine dell'amichevole contro il Rijeka.

L'obiettivo è chiaro: continuare a vincere. Ma quali sono le reali possibilità di vittoria dello scudetto da parte della Juve? Al momento dopo 15 giornate di Serie A la squadra di Allegri si trova al terzo posto in classifica, a quota 31 punti. Il Napoli guida con ben 41 punti, 10 in più dei bianconeri. Recuperare lo svantaggio non sarà facile ma niente è impossibile.

Secondo i bookmakers, la principale pretendente al titolo è ovviamente la squadra di Spalletti, quotata appena1,5. A seguire il Milan (6,5) campione in carica. A completare il podio ci pensano Inter e Juve, entrambe a quota 7,5. Secondo gli esperti di scommesse, quindi, i bianconeri sono la terza squadra più probabile per la vittoria dello scudetto. La speranza è sempre l'ultima a morire.