Juve, Rimedio: “Il gioco di Allegri non si è evoluto negli anni”

Dagli studi della DS, Alberto Rimedio ha parlato del gioco proposto dalla Juventus di Massimiliano Allegri . Ecco le sue parole: "C'è stato un tentativo di proposta un po' differente contro il Frosinone . In fase di impostazione la Juventus costruiva con una difesa a quattro con Gatti che si allargava nella posizione di terzino destro. McKennie andava in profondità e Cambiaso veniva dentro al campo per dare la possibilità a McKennie di sfruttare la corsia laterale. Francamente è troppo poco perché tante volte nel corso di questa stagione la Juventus ha vinto partite in extremis contro avversari di livello nettamente più basso, però può andarti bene una, due, tre volte, poi le cose non vanno per il verso giusto e succede quello che è successo contro Empoli o Udinese che non riesci a battere avversari di livello infinitamente inferiore".

Rimedio ha proseguito: "Quindi bisogna fare molto di più per restituire la Juventus alla dimensione che è l'obiettivo di Allegri e della società. Questo non basta. Se facciamo un'analisi in prospettiva questa Juventus non ha una prospettiva se non migliora e deve migliorare tanto. Il problema di Allegri non è che abbia vinto o meno, ma certi allenatori non si e evolvono e il calcio moderno è molto differente rispetto a quello del passato. Un allenatore che ha vinto tanto negli anni passati non è detto che vincerà tanto in futuro, perché è indispensabile un processo di evoluzione che nel caso di Allegri non c'è stato, è rimasto ad un tipo di calcio che in questo momento non c'è. Non è una questione di età ma di evoluzione, se vivi sull'improvvisazione vai in difficoltà".