Juve, Rimedio: “Allegri ha sottovalutato la partita con l’Empoli”

Rimedio ha proseguito: "Ha gestito lo spogliatoio per tenere tutti sulla corda magari e per far abbassare la cresta a Yildiz nel timore che potesse un pochino esaltarsi in questo suo straordinario momento. Ha preferito Milik perché pensava di vincere. È stata una valutazione sbagliata. Come in passato ha gestito Vlahovic, forse ha visto un calo di Yildiz e ha preferito tenerlo fuori dai titolari della Juventus".