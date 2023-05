Juve, dalle ballerine a Heidi: le reazioni social al rigore di Milik

"I rigori si sbagliano. Lui fa sempre questo saltello ma di solito calcia forte. Da allenatore posso dire che in quel momento li avrebbe dovuto tirare in modo più cattivo, poi i rigori li sbaglia solo chi li tira... ". Con queste parole Massimiliano Allegri ha commentato il rigore sbagliato da Milik nel corso del match tra Bologna e Juve .

Da Jorginho in avanti, sono in molti ad aver tirato dei calci di rigore con il saltello. Come specificato da Allegri, però, ci sono momenti e momenti. Quel rigore andava calciato con forza e cattiveria, con la convinzione di chi vuole portare a casa i tre punti. Non solo perchè la Juventus era sotto nel punteggio, ma perchè la stagione è ancora tutta da scrivere. Vincere sarebbe significato superare la Lazio e guadagnare preziosi punti utili in caso di nuove penalizzazioni. Alla fine Milik si è riscattato segnando il gol dell'1-1, ma il pareggio sta di sicuro stretto ai bianconeri.