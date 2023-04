Juve, si avvicina il rientro di Pogba: il francese punta lo Sporting

Paul Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo e giovedì si candida per un posto tra i convocati di Allegri: il Pogback inizia dallo Sporting?

redazionejuvenews

Nella seduta mattutina alla Continassaha preso parte a tutto l'allenamento e ora il suo rientro si avvicina. Paul Pogba vede finalmente la luce in fondo al tunnel dopo una stagione tormentata dai problemi non solo di natura fisica. La testimonianza più nitida fu il suo atteggiamento dimesso e sconsolato dopo l'esito degli ultimi controlli al J Medical.

"Non ci sto con la testa" - aveva sussurrato il francese dopo non essersi fermato con i tifosi per foto ed autografi. E dopo un anno così complesso la medicina migliore non può che essere rientrare a calcare il prato dell'Allianz Stadium, con l'obiettivo di allontanare definitivamente lo spettro di ulteriori acciacchi di natura psico-fisica.

Il suo rientro è slittato di qualche giorno, dopo la non convocazione per la trasferta dell'Olimpico. Ora il francese mette nel mirino lo Sporting Lisbona, gara in cui figurerà, salvo clamorosi colpi di scena, nella lista dei convocati di Allegri. Un rientro che potrà essere fondamentale da qui alla fine della stagione, con la Juve impegnata su tre fronti. Il suo apporto può allungare le rotazioni del tecnico bianconero per fronteggiare al meglio il doppio impegno settimanale.

L'obiettivo di Paul è chiaro: tornare a mettere nelle gambe minuti importanti e funzionali anche per il suo futuro in maglia bianconera. Vuole riscattarsi in questo finale per riprendersi la Juve nella prossima stagione. Il Polpo inizia il countdown dopo i soli 35' disputati in campo in questa stagione.